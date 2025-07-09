Коррумпированная чёрная дыра: Британский совет ожидает судьба USAID

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Признанный нежелательным в России Британский совет был вынужден закрыть 36 из 100 своих офисов в мире из-за недостатка средств. В том числе, в «стратегически важной» Прибалтике.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британский совет находится в процессе трансформации. Они еще не представили мне свой план. В последние несколько лет они теряли деньги — около 50 млн в год. Вы понимаете, что в сфере преподавания английского языка есть и другие игроки. И они работают в разных областях. Они хотят вернуться к хорошей бизнес-модели, и они мне об этом сообщат», – сказал Лэмми.

Британский совет получал 30% своих средств в виде грантов и помощи от правительства Великобритании. Бюджетные сокращения коснулись не только его, но и мировой службы ВВС.