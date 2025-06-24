Коротченко: Эстонские пираты должны умыться соплями и кровью
Россия должна обеспечить безопасность международного судоходства в Балтийском море.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо укреплять потенциал Балтийского флота. Чтобы следующие в международных водах капитаны морских кораблей, контейнеровозов, танкеров, направляющихся в российские порты и идущие из них, если находятся в международных водах и подверглись атаке эстонских, польских, либо каких-то других натовских кораблей, просто подавали сигнал SOS и заявляли, что стали жертвами пиратов. А, соответственно, мы будем применять силу.
Не надо этого бояться, надо готовиться, готовить Балтийский флот, в том числе силы, которые у нас в Калининградской области, для конвоирования, сопровождения, а самое главное – ударов по пиратам. Которые под флагом Эстонии или Польши будут пытаться захватывать в международных водах грузовые суда. Надо идти на это, готовиться. И самое главное, чтобы не только политическая воля была, но и соответствующий потенциал», – сказал Коротченко.
«Не знаю, насколько верна информация, что при проходе через Ла-Манш ряд торговых танкеров сопровождают российские боевые корабли. Я думаю, что и в Балтике необходимы соответствующие эскорты, либо развёрнутые дежурные силы и средства, чтобы мы могли обеспечить безопасность, подчёркиваю, международного морского судоходства.
Если Эстония думает, что хочет поиграть в пиратов, надо топить те катера и боевые единицы эстонских ВМС, которые пытаются пиратствовать в Балтийском море. Именно топить. Показательно топить. Я сторонник жёстких, решительных действий. И пусть умоются соплями и кровью», – подчеркнул эксперт.
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