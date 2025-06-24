Коротченко: Эстонские пираты должны умыться соплями и кровью

Россия должна обеспечить безопасность международного судоходства в Балтийском море.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надо укреплять потенциал Балтийского флота. Чтобы следующие в международных водах капитаны морских кораблей, контейнеровозов, танкеров, направляющихся в российские порты и идущие из них, если находятся в международных водах и подверглись атаке эстонских, польских, либо каких-то других натовских кораблей, просто подавали сигнал SOS и заявляли, что стали жертвами пиратов. А, соответственно, мы будем применять силу.

Не надо этого бояться, надо готовиться, готовить Балтийский флот, в том числе силы, которые у нас в Калининградской области, для конвоирования, сопровождения, а самое главное – ударов по пиратам. Которые под флагом Эстонии или Польши будут пытаться захватывать в международных водах грузовые суда. Надо идти на это, готовиться. И самое главное, чтобы не только политическая воля была, но и соответствующий потенциал», – сказал Коротченко.