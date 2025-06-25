Контуженый Омелян призвал к неприцельным ракетным ударам по Москве и Питеру

Глава Зе-офиса Андрей Ермак понятия не имеет о чем говорит, когда рассказывает об украинском ракетном потенциале.

Об этом говорили бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня растрогало до слёз последнее интервью нашего дорогого Андрея Борисовича [Ермака], где он рассказывает, что мы сейчас будем грозить москалям. У нас же испытания прошла одна ракета, сейчас их будет очень много – ну, мы эту сказку слышим давно, их нет. После сокрушительных ударов по Киеву, по многим другим городам, вчера по Днепру – должен был бы быть украинский ответ. И украинский ответ – это не ПВО, и даже не дроны-перехватчики, которые крайне нужны. Украинский ответ – это украинские ракеты по Москве, Петербургу и многим другим ключевым городам России. Просто по направлению, даже не прицельно», – призвал Омелян.

Однако Береза разочаровал контуженного.