Контуженый Омелян призвал к неприцельным ракетным ударам по Москве и Питеру
Глава Зе-офиса Андрей Ермак понятия не имеет о чем говорит, когда рассказывает об украинском ракетном потенциале.
Об этом говорили бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня растрогало до слёз последнее интервью нашего дорогого Андрея Борисовича [Ермака], где он рассказывает, что мы сейчас будем грозить москалям. У нас же испытания прошла одна ракета, сейчас их будет очень много – ну, мы эту сказку слышим давно, их нет. После сокрушительных ударов по Киеву, по многим другим городам, вчера по Днепру – должен был бы быть украинский ответ.
И украинский ответ – это не ПВО, и даже не дроны-перехватчики, которые крайне нужны. Украинский ответ – это украинские ракеты по Москве, Петербургу и многим другим ключевым городам России. Просто по направлению, даже не прицельно», – призвал Омелян.
Однако Береза разочаровал контуженного.
«У меня был в эфире секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко, и он сказал, что, мягко говоря, самый «потужный» завхоз всех времён и народов [Ермак] перед тем, как он что-то заявляет, должен выучить ТТХ ракеты – о том, что она может долететь до Москвы. Она не просто не может долететь, в ней даже нет такого ресурса. Это такой половинчатый «Искандер». Да, в нём мощная боевая часть, больше, чем у «Атакамса». Но у нас есть «Атакамсы», и до Москвы они не долетают», – рассказал экс-правосек.
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