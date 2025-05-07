Нацистская Украина просто обязана «поздравить» Россию с 9 мая ударом по Москве.

Об этом говорили бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, переживший «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидаю, что 9 мая, когда Си взойдёт на Мавзолей вместе с Путиным – к сожалению, не провалится. Потому что я так понимаю, у Зеленского снова не поднимется рука ударить по Москве. Но это будет очередная демонстрация Запада и особенно Трампу, что все его надежды оторвать Россию от Китая обречены на неосуществимость», – сказал Омелян.

Береза возразил собеседнику.

«Я поговорил с некоторыми людьми в Генштабе и ГУР, и говорят, что есть у них и запас дронов сейчас, и дистанцию они могут пройти, и возможность есть. Главное, чтобы была команда, которую может дать только Зеленский. И хватит ли у него желания показать Путину его место? Это не громкие слова, это действо, которое войдёт в историю. Бить можно будет не только по Москве, 250 объектов ПВО со всей России стянуто к Москве. Есть где разгуляться. Поэтому, думаю, поздравление может быть разным, но то, что это поздравление должно состояться – это сто процентов», – вещал экс-правосек.

Омелян стал настаивать, что бить надо именно по Москве, и не дронами, а ракетами.