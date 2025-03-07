«Контуры и условия абсолютно непонятны» – Бородай сомневается в жизнеспособности перемирия
Даже если какие-то договорённости о прекращении огня будут достигнуты, скорее всего Украина и Запад сорвут их в последний момент, и война продолжится. Кроме того, Россию заморозка тоже никак не устраивает.
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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что действительно переговоры будут идти, и возможно даже некое перемирие будет. Другое дело, что я совершенно не уверен, что оно в конце концов в самую последнюю минуту не сорвется. И вот тогда мы встанем перед необходимостью, как говорится, воевать до талого. Вот так вот могут развернуться события.
Поэтому сейчас хлопать в ладоши и считать, что какой-то мир у нас в кармане, этого не стоит делать. Тем более, что, в общем, контуры этого перемирия на карте, они пока абсолютно нам непонятны», – сказал Бородай.
Также депутат прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа отказаться от части ядерного оружия.
«Возможно, он хочет обсудить эту тему, конечно. Я думаю, что, возможно, его такая история относительно России бы устроила. Только нас она категорически устроить не может.
Потому что наличие у нас ядерного оружия – это гарантия нашего суверенитета. Мы очень большая страна с точки зрения территории. И довольно скромная с точки зрения населения этой территории. И соответственно с точки зрения, так сказать, вклада в мировую экономику. Ну или пресловутого ВВП, внутреннего валового продукта.
Поэтому нам для того, чтобы свою территорию, свою самоидентификацию сохранить, – ядерное оружие в качестве гарантии абсолютно необходимо», – подытожил он.
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