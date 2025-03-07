Командир украинских дронщиков: Наши потери в пять раз выше русских

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Благодаря развитой системе ПВО Россия теряет намного меньше крупногабаритных дронов, чем Украина.

Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему возник такой жесткий перекос [в дальних БПЛА] между Российской Федерацией и нами? Ну, у них реально на сегодняшний день больше этих средств по сравнению с Украиной. У них производство поставлено это на государственные рельсы. Им помогают страны третьего мира. Это китайские дроны, это Иран им помогает. Это один из аспектов.

А также – количество противовоздушных средств. Когда мы применяем дроны на поле боя, потери противника в средствах беспилотных разведчиков типа «крыло» и потери Украины – пять к одному», – сказал Федоренко.

По его словам, ВСУ теряют свои пять дронов в течение недели, а русские – не более одного.