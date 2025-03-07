Командир украинских дронщиков: Наши потери в пять раз выше русских
Благодаря развитой системе ПВО Россия теряет намного меньше крупногабаритных дронов, чем Украина.
Об этом на канале «РБК» заявил командир полка ударных беспилотников ВСУ, капитан Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему возник такой жесткий перекос [в дальних БПЛА] между Российской Федерацией и нами? Ну, у них реально на сегодняшний день больше этих средств по сравнению с Украиной. У них производство поставлено это на государственные рельсы. Им помогают страны третьего мира. Это китайские дроны, это Иран им помогает. Это один из аспектов.
А также – количество противовоздушных средств. Когда мы применяем дроны на поле боя, потери противника в средствах беспилотных разведчиков типа «крыло» и потери Украины – пять к одному», – сказал Федоренко.
По его словам, ВСУ теряют свои пять дронов в течение недели, а русские – не более одного.
«Потому что у них есть «Панцири», «Торы», «Буки». Очень серьезно настроена система противовоздушной обороны. Ну, объективно, у противника она на передней линии боестолкновения, во втором эшелоне, выстроена очень хорошо.
А что у Украины с противовоздушными средствами? Когда мы обращаемся к партнерам и говорим закрыть украинские города, закрыть энергетику, потому что сейчас это стоит одну гривну, условно, а когда разберут энергетику, то на ее восстановление надо будет потратить несколько миллионов. Давайте бороться с причиной, а не с последствиями», – подытожил военный.
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