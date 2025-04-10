Кого обменяли в Абу-Даби? Подробности нового обмена заключенными между США и Россией

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The Wall Street Journal сообщает, что накануне сегодняшних переговоров по линии МИД РФ и Госдепа США в Стамбуле, Штаты и Россия обменялись заключенными в рамках сделки, организованной спецслужбами. Москва освободила осужденную за госизмену гражданку РФ и США Ксению Карелину, а Вашингтон — россиянина Артура Петрова, которого в США обвиняют в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Петрова отправят в Россию.

Российское издание «База» подтвердило этот обмен. По данным издания он произошел утром 10 апреля в аэропорту Абу-Даби.

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По данным The Wall Street Journal, Россия освободила гражданку США Ксению Карелину, которую в августе 2024 года приговорили к 12 годам колонии за перевод $51 для ВСУ. Освобождение Карелиной подтвердил её адвокат.

Как утверждается в публикации, Карелина — одна из нескольких задержанных в России американских граждан с двойным гражданством, вопрос о которых американские официальные лица обсуждали с российскими коллегами, по словам нескольких человек, знакомых с вопросом.

«Карелина жила в Лос-Анджелесе и работала косметологом в спа-салоне в Беверли-Хиллз. Парень Карелиной рассказал, что в конце 2023 года они отправились в Стамбул, чтобы встретить Новый год, а затем девушка полетела в Екатеринбург, чтобы навестить родственников. По прибытии Ксению Карелину задержали на несколько часов, а позднее арестовали», – гоорится в публикации.

«Сегодня Соединенные Штаты приветствуют возвращение американо-российской гражданки Ксении Карелиной. Президент Трамп и его администрация продолжают работать круглосуточно, чтобы гарантировать, что американцы, задержанные за границей, будут возвращены домой к своим семьям», — заявил советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Что касается переданного РФ Артура Петрова, то США утверждали, что он якобы использовал кипрскую компанию для закупки небольших партий подсанкционной микроэлектроники и интегральных схем у американских компаний под предлогом использования их для систем пожарной безопасности и другого коммерческого применения, а затем отправлял их в компанию в Санкт-Петербурге. Та, в свою очередь, якобы поставляла микроэлектронику военным.

В публикации говорится, что Рэтклифф несколько раз разговаривал по телефону с главой ФСБ Александром Бортниковым с тех пор, как стал директором ЦРУ, а также общался с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным, согласно заявлениям российского правительства и людей, знакомых с вопросом.

Издание напомнило, что Бортников участвовал в переговорах, которые привели к освобождению в прошлом году репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. Высокопоставленные российские чиновники часто искали контакта с директором ЦРУ, которого они рассматривают как серьезного собеседника.

«Этот обмен свидетельствует о важности поддержания открытых линий связи с Россией, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях… Хотя мы разочарованы тем, что другие американцы по-прежнему несправедливо задержаны в России, мы рассматриваем этот обмен как позитивный шаг и будем продолжать добиваться их освобождения», — заявила изданию представительница ЦРУ.

Это уже второй обмен заключенными между Россией и США с момента вступления Трампа в должность в январе, поскольку обе стороны стремятся улучшить отношения.

На фоне попыток Трампа выполнить предвыборное обещание о скорейшем заключении мирного соглашения, чтобы положить конец конфликту на Украине, Кремль отмечает явную заинтересованность Вашингтона в нормализации отношений.

Трамп заявил, что разочарован тем, что Россия якобы тянет с прекращением огня, на которое уже согласилась Украина, но не дал никаких указаний на то, что он готовится оказать давление на Кремль.

Хотя дипломатические контакты на высоком уровне пострадали после начала конфликта на Украине в 2022 году, Москва и Вашингтон старались поддерживать линию связи между своими службами безопасности, чтобы избежать эскалации.

Отмечается, что администрация бывшего президента Джо Байдена часто использовала предшественника Рэтклиффа, Билла Бернса, для передачи конфиденциальных сообщений российскому руководству через своих коллег из разведки.

Служба внешней разведки России сообщила в прошлом месяце, что Рэтклифф и Нарышкин в ходе телефонного разговора договорились поддерживать регулярные контакты для снижения уровня напряженности между Москвой и Вашингтоном и обсудили «области, представляющие взаимный интерес».