Коц: Зеленский ещё не допрыгался. Трамп сказал «А», но не сказал «Б»
Как только «пророченный» Владимир Зеленский окончательно выведет из себя Дональда Трампа, не исключено, что американская сторона согласится на такие договорённости, что будут все шансы выполнить заявленные цели СВО.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заявления Трампа по этой встрече и по взаимодействию с Россией, с одной стороны, вызывают осторожный оптимизм, а с другой – хочется Трампу сказать – сказал «А», говори и «Б»…
Почти допрыгался Зеленский… всё-таки пока Трамп не говорит «Б». Трамп говорит, что я хочу мира, не хочу, чтобы гибли люди – так чтобы не гибли люди, надо просто взять и перекрыть кран поставок вооружений на Украину.
Пока на Украину идут партии вооружений, правда, ещё которые были согласованы с Байденом. Неизвестно, будут ли какие-то поставки Трампа, он говорил, что продолжит поддержку, может, социально-экономическую. Важно перекрыть кран вооружений. И тогда люди гибнуть перестанут.
Зеленский сам говорил, что без помощи американцев они не продержатся и двух месяцев. Если Трамп перекроет, тогда можно смело говорить, что Зеленский доскакался со своей принципиальностью. Я не уверен, что Зеленский выдюжит исключительно при помощи европейцев», – отметил Коц.
«Мы же понимаем, что переговоры могут закончиться таким образом, что это многим не понравится, могут быть такие результаты, которые мне не понравятся.
Что бы мне хотелось сейчас – это полностью перекрыть кран поставок западных вооружений на Украину, и нам говорят – полгода у вас есть, делайте что хотите. Понятно, что так никто не скажет, но как-то дипломатически.
Но если будет перекрыт кран, если Дональд Трамп скажет «Б», у нас есть все шансы выполнить заявленные цели СВО», – добавил военкор.
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