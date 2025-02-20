Коц: Зеленский ещё не допрыгался. Трамп сказал «А», но не сказал «Б»

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Как только «пророченный» Владимир Зеленский окончательно выведет из себя Дональда Трампа, не исключено, что американская сторона согласится на такие договорённости, что будут все шансы выполнить заявленные цели СВО.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления Трампа по этой встрече и по взаимодействию с Россией, с одной стороны, вызывают осторожный оптимизм, а с другой – хочется Трампу сказать – сказал «А», говори и «Б»… Почти допрыгался Зеленский… всё-таки пока Трамп не говорит «Б». Трамп говорит, что я хочу мира, не хочу, чтобы гибли люди – так чтобы не гибли люди, надо просто взять и перекрыть кран поставок вооружений на Украину. Пока на Украину идут партии вооружений, правда, ещё которые были согласованы с Байденом. Неизвестно, будут ли какие-то поставки Трампа, он говорил, что продолжит поддержку, может, социально-экономическую. Важно перекрыть кран вооружений. И тогда люди гибнуть перестанут. Зеленский сам говорил, что без помощи американцев они не продержатся и двух месяцев. Если Трамп перекроет, тогда можно смело говорить, что Зеленский доскакался со своей принципиальностью. Я не уверен, что Зеленский выдюжит исключительно при помощи европейцев», – отметил Коц.