«Коалиция желающих» отправить войска на Украину стремительно сужается

Анатолий Лапин.  
16.04.2025 13:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Сюжет дня, Украина


Европе некого отправлять на Украину.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе некого отправлять на Украину. Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря...

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По словам политика, отправка иностранных войск на Украину невозможна.

«Обрати внимание, что так называемая «коалиция желающих», которую так рекламировали наши «зеленые» деятели и чемпионы по международным переговорам, помаленьку соскальзывает и становится все меньше и меньше. И на самом деле сегодня, если посмотреть, кто остался в этой коалиции, – традиционно британцы, традиционно французы, три страны Балтики», – сказал экс-генпрокурор.

Он добавил, что любит Латвию, Литву и Эстонию, но не верит в их способность повлиять на безопасность Украины.

«И страна, по-моему, или Швеция или Норвегия. Все, вот и все желающие. Причем надо помнить, что у британцев, я сомневаюсь, что есть какой-то серьезный контингент, потому что их армия на сегодняшний момент минимальна в их истории. А контингент есть, собственно, только у французов в виде «Иностранного легиона», который вытеснен вагнеровцами из африканских стран, и поэтому, в принципе, может быть размещен в том числе и у нас, если за это французам будут платить», – заявил Луценко.

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