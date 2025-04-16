Европе некого отправлять на Украину.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, отправка иностранных войск на Украину невозможна.

«Обрати внимание, что так называемая «коалиция желающих», которую так рекламировали наши «зеленые» деятели и чемпионы по международным переговорам, помаленьку соскальзывает и становится все меньше и меньше. И на самом деле сегодня, если посмотреть, кто остался в этой коалиции, – традиционно британцы, традиционно французы, три страны Балтики», – сказал экс-генпрокурор.

Он добавил, что любит Латвию, Литву и Эстонию, но не верит в их способность повлиять на безопасность Украины.