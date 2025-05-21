«Коалиции желающих» придется признать, что Украина неизбежно развалится – американский политолог
После того, как США уйдут из Украины, европейской «коалиции желающих» потребуется несколько месяцев на то, чтобы выработать политику, объясняющую, почему они не могут помочь. В конечном итоге им придется признать, что Украина развалится.
Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил политолог Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они попытаются, это даст им несколько месяцев передышки, за которые они смогут написать новый сценарий и объяснить, почему они вышли из коалиции желающих помочь Украине, и признали, что Россия выиграла войну.
Я думаю, что через несколько месяцев, когда они будут притворяться, что оказывают помощь Украине, они смогут придумать общую версию, которая избавит их от чувства вины за последние три года. Или хотя бы попытаются, но им придется признать, что Украина скоро развалится», – заключил Доктороу.
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