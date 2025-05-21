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После того, как США уйдут из Украины, европейской «коалиции желающих» потребуется несколько месяцев на то, чтобы выработать политику, объясняющую, почему они не могут помочь. В конечном итоге им придется признать, что Украина развалится.

Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил политолог Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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