Климкин: Путин не отступит. Надежда на российские элиты, настроенные на замирение с Западом

Вадим Москаленко.  
26.04.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Американцы, наконец, поняли, что просто так с Москвой не договориться, поскольку русские считают Украину своим внутренним вопросом.

Об этом в интервью «LIGAnet» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы, наконец, поняли, что просто так с Москвой не договориться, поскольку русские считают Украину...

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«У меня есть впечатление, что часть российских элит хочет договор, и она влиятельна вокруг Путина, она объясняет Путину, что российская экономика под бешеным давлением, она перегрета, ей сложно будет преодолеть все вызовы… В то же время Путин не будет слезать со своей логики.

И то, что сейчас американцы говорят, что они лучше понимают российскую позицию, это имеет место. Потому что сначала они совершенно её не понимали. Они воспринимали – есть там где-то Россия, как чёрная коробка, там есть Путин, который всё решает, а давайте с ним о чём-то договоримся. Причём, если мы не договоримся, ему же будет ещё хуже, значит, он должен с нами договориться.

И, в принципе, эта логика частично работает, только есть вопрос для Путина, который он считает своими внутренними вопросами. Он считает нас своим внутренним вопросом», – сказал Климкин.

«И только определённые люди вокруг Путина начинают говорить, что, может, нужно начать воспринимать Украину как что-то иное. Да, наше, но иное. Не просто, как они постоянно там качают – «исконно русские территории», есть у них такое забавное слово. Они так аргументируют, почему не может быть присутствия европейских подразделений», – добавил экс-министр.

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