Китай учится у «оперативной» России, чтобы воевать с США – Джонс

Россия мобилизовала свою оборонную промышленность.

Об этом президент Департамента обороны и безопасности Сет Джонс заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала я хотел бы поговорить о русских. Да, сейчас на Украине идет война. Российская промышленная база, которая получает помощь в виде систем вооружения и комплектующих от Китая, Ирана и Северной Кореи, находится в состоянии военного времени. Она мобилизовала часть своей промышленности для нужд войны, и ряд стран оказывают ей помощь.

Конечно, у нас есть проблемы с русскими, а у них есть проблемы с ведением войны, особенно, с наземной кампанией. Но их промышленная база находится в состоянии военного времени», – сказал Джонс.