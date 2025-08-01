Кишинёву приготовиться к ракетам – Санду может открыть второй фронт против России

Максим Столяров.  
01.08.2025 14:25
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия


Запад планирует использовать марионеточного президента Молдовы Майю Санду для того, чтобы открыть второй фронт против России.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад планирует использовать марионеточного президента Молдовы Майю Санду для того, чтобы открыть второй фронт...

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«Я не удивлюсь, если будут спровоцированы попытки каким-то силовым методом решить Приднестровский вопрос со стороны Санду, в случае победы ее партии на выборах.

То есть на Западе действительно думают, когда открыть второй фронт против России. Тут не только Приднестровье, ещё события на Кавказе тоже можно устроить какую-то провокацию. Запад понимает, что если на Украине не получается, то можно открыть какой-то второй фронт против России.

Причем именно в тех местах, где Россия удалена и не может никак военной силой повлиять на ситуацию. Хотя, конечно, Россия может дальнобойными высокоточными ударами в случае агрессии против Приднестровья, нанести удары по центрам принятия решений, выключить свет в правительственном квартале Кишинева Россия, в принципе, могла бы», – сказал Скориков.

«Но тут стоит понимать, что Санду не является даже молдавским политиком. Это, в общем-то, румынский политик, прямо вот из той самой пробирки Сороса.

И, соответственно, если ей прикажут начинать эту операцию по открытию второго фронта, после выборов они могут уже задумываться об этом, то, соответственно, начнут», – добавил политолог.

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