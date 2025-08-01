Запад планирует использовать марионеточного президента Молдовы Майю Санду для того, чтобы открыть второй фронт против России.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил политолог Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не удивлюсь, если будут спровоцированы попытки каким-то силовым методом решить Приднестровский вопрос со стороны Санду, в случае победы ее партии на выборах.

То есть на Западе действительно думают, когда открыть второй фронт против России. Тут не только Приднестровье, ещё события на Кавказе тоже можно устроить какую-то провокацию. Запад понимает, что если на Украине не получается, то можно открыть какой-то второй фронт против России.

Причем именно в тех местах, где Россия удалена и не может никак военной силой повлиять на ситуацию. Хотя, конечно, Россия может дальнобойными высокоточными ударами в случае агрессии против Приднестровья, нанести удары по центрам принятия решений, выключить свет в правительственном квартале Кишинева Россия, в принципе, могла бы», – сказал Скориков.