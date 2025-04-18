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Таблоид Bild нахваливает на своих страницах немецких инструкторов на Украине, тренирующих солдат ВСУ тактике и технике ведения городских боёв.

Утверждается, что герои публикации с позывными «Шницель» и «Шайни» воюют за Украину в составе запрещенного в РФ международного батальона 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

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«Шницелю» 42 года, он бывший пехотинец бронетанковых войск бундесвера и служит на Украине с 2023 года. Сейчас он передаёт свой опыт добровольцам со всего мира. Он не только обучает их, но и идёт с ними в бой. В интервью он рассказал, что на Украине надо быть готовым к тому, «что враг находится всего в десяти метрах, а то и ближе. В соседней комнате, прямо за углом». Поэтому так важна подготовка к ближнему бою в закрытых помещениях», – говорится в материале.

«Шайни» вдвое моложе «Шницеля» — ему 21 год, и он прибыл на Украину только в январе нынешнего года:

«Я хотел поставить точку в своей пассивности, [так как] больше не мог выносить несправедливость. […] Я хочу защищать всю Европу от России», – утверждает немец.

Издание отмечает, что после трёх месяцев интенсивной подготовки «Шайни» и его коллеги из Франции, США, Португалии и других стран отправятся на фронт. Там они выступят против российской армии в качестве пехотинцев.