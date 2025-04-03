Киевский философ: «Быть нам колонией»

Вадим Москаленко.  
03.04.2025 10:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У Киева сложилась ситуация, когда игра ведётся на уровне между плохим и очень плохим.
Об этом на канале «Дикий Live» заявил в своё время поддерживавший майданщиков киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Киева сложилась ситуация, когда игра ведётся на уровне между плохим и очень плохим....
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«Мы пока не видим, что Трамп действует в интересах Украины. Понятно, что Россия больше и раскланиваться перед ней или упреждать её интересы или становиться на её сторону Трампу нужно гораздо больше, чем к Украине. Понятно, что и ресурсная обеспеченность и величина Украины от каждого такого действия Трампа страдает гораздо больше. Это и финансовая помощь, и вооружениями и боеприпасами, это и долги. Поскольку тот договор о редкоземельных металлах – это колониальный договор», – сказал Дацюк.

По его словам, даже если Украина смягчит документ, то он не перестанет быть колониальным договором.

«Понимает ли Трамп, что наш выбор – это выбор между быть колонией России и быть колонией и России и США? Поскольку полностью из колониального статуса России при замораживании войны мы не уйдём. И что для нас игра между очень плохим и плохим», – рассуждает философ.

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