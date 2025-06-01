Киев летом усилит БПЛА-террор в европейской части РФ – офицер флота

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Киев усилит атаки БПЛА на Россию в летний период, чтобы оказать давление на Москву через социальное напряжение.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько моментов можно отметить, и первое – это изменение тактики ВСУ. Они наносят удары по объектам, связанным с оборонным комплексом нашей страны. В последнюю неделю – по Зеленограду, по Дубне и дальше на восток. Так они стремятся сорвать производство наших БПЛА и боеприпасов. Плюс – удары по энергообъектам, по объектам химии и переработки нефти. Все это объективно не способствует укреплению нашей военной мощи», – отметил он.

Вторым моментом эксперт назвал влияние на социум, стремление «раскачать лодку».

«Мы употребляем этот термин в отношении «пятой колонны», но в данном случае, объективно, всё-таки влияние оказывается. В течение недели каждую ночь атака по аэропортам страны – это лето, это срыв графика движения, и это вызовет недовольство. Поэтому удары преследуют ряд целей: чтобы на нас надавить, затянуть конфликт, продлить свое существование. Эта практика однозначно продолжится с учетом большого арсенала их беспилотников, большого количества дроноводов, в том числе прибывающих на Украину из-за рубежа», – подчеркнул Горбачёв.