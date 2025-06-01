Киев летом усилит БПЛА-террор в европейской части РФ – офицер флота

Катя Добрина.  
01.06.2025 19:45
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Киев усилит атаки БПЛА на Россию в летний период, чтобы оказать давление на Москву через социальное напряжение.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев усилит атаки БПЛА на Россию в летний период, чтобы оказать давление на Москву...

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«Несколько моментов можно отметить, и первое – это изменение тактики ВСУ. Они наносят удары по объектам, связанным с оборонным комплексом нашей страны. В последнюю неделю – по Зеленограду, по Дубне и дальше на восток. Так они стремятся сорвать производство наших БПЛА и боеприпасов.

Плюс – удары по энергообъектам, по объектам химии и переработки нефти. Все это объективно не способствует укреплению нашей военной мощи», – отметил он.

Вторым моментом эксперт назвал влияние на социум, стремление «раскачать лодку».

«Мы употребляем этот термин в отношении «пятой колонны», но в данном случае, объективно, всё-таки влияние оказывается. В течение недели каждую ночь атака по аэропортам страны – это лето, это срыв графика движения, и это вызовет недовольство.

Поэтому удары преследуют ряд целей: чтобы на нас надавить, затянуть конфликт, продлить свое существование.

Эта практика однозначно продолжится с учетом большого арсенала их беспилотников, большого количества дроноводов, в том числе прибывающих на Украину из-за рубежа», – подчеркнул Горбачёв.

«Летние месяцы станут непростыми и с точки зрения безопасности, как минимум, европейской части страны. Хотя буквально на днях два взрыва прозвучало на объектах нашей 155-й бригады морской пехоты во Владивостоке. Там действуют ДРГшники или наймиты.

Надо нам всем бдительность особую проявлять у нас в Севастополе с учётом Дня города, Дня России, Дня ВМФ и так далее», – заключил эксперт.

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