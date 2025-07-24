«Хватит требовать глупости»: в Киеве думают, как выторговать у Москвы уступки на переговорах

Чтобы сдвинуть переговоры с мёртвой точки, Украина должна вернуться к соблюдению Декларации о независимости и геополитически нейтрального статуса.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил горячо поддержавший майданщиков украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия говорит: вернитесь к своей декларации, на которую есть ссылка в Конституции. Ну, простое же действие. Возвращение к Декларации о независимости не является ни поражением, ни уступкой, ни капитуляцией , ничем не является. И вот когда мы увидим подвижки вот в этом направлении, то можно сказать, что вот с этого момента начнутся переговоры», – сказал Дацюк.

По его мнению, после этого и Москва будет готова пойти на уступки.

«И в России тоже как бы мы должны увидеть вот эти вот бредни: «Мы заняли часть Херсонской и Запорожской, так отдайте нам всё». Это они же специально сделали для торгов. Понятно, что это глупости, и от этой глупости нам тоже можно придумать какие-то глупости, от которых мы потом откажемся. Хотя и так мы их напридумывали выше крыши, и без нас их придумали.

И русские были поражены количеством глупостей, которые мы придумали, поэтому придумали свои. И в этом смысле отказ от глупостей, ну или от глупых пожеланий, с этого момента начнутся действительно содержательные переговоры. До этого это просто поддержка отношений для того, чтобы можно было разговаривать, ну, например, осенью», – подытожил философ.