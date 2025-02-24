Хватаются за соломинку: насколько оправданы надежды заукраинцев на Фридриха Мерца?

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Politico делает свои выводы из итогов состоявшихся вчера выборов в ФРГ. По мнению этого издания «Фридрих Мерц дает надежду Украине на фоне кошмара Трампа».

«В воскресенье немцы избрали новый состав Бундестага, предвещая потенциально радикальное изменение направления для немецкого правительства. Наконец-то у Европы появилась соломинка, за которую можно ухватиться, и она не такая уж хлипкая, как могла бы быть», – говорится в публикации.

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Фридрих Мерц, кандидат от консерваторов, который, скорее всего, станет следующим канцлером Германии, заявил, что хочет, чтобы Европа получила полную «независимость» от США.

«После заявлений Дональда Трампа на прошлой неделе, стало ясно, что американцам, по крайней мере, этой части американцев, этой администрации, в значительной степени безразлична судьба Европы», — сказал Мерц в прямом телеэфире в воскресенье вечером.

Мерц выдвинул идею создания нового европейского оборонного союза вместо НАТО, включая ядерное сотрудничество с Францией и Великобританией. Он ястребино настроен по отношению к России, но, видимо, с такой же решимостью намерен выступить и против Трампа.

«Мерц сигнализирует, что при его правительстве изменится основа ориентации Германии после Второй мировой войны… И Мерц, похоже, понял, какую угрозу представляет Трамп», — говорит управляющий директор по Европе в EurasiaGroup Муджтаба Рахман.

Издание считает, что это «хорошая новость для Украины, которую в последние две недели избивал и запугивал новый Белый дом».

Также издание прогнозирует, что «Еще более хорошая новость заключается в том, что вероятная коалиция, которую соберет Мерц, имеет все шансы договориться о гораздо более жесткой линии поддержки Украины (и укреплению европейской безопасности), чем это удавалось Германии в последние годы» .Впрочем, пока что все эти надежды писаны вилами по воде и ключевое слово этих прогнозов – «если».

Особенно в ситуации, когда второй партией в вероятной коалиции Мерца является Социал-демократическая партия Олафа Шольца, который называет себя «канцлером мира», не желающим эскалации конфликта на Украине.

Правда, заукраинцы рассчитывают на то, что Шольц не будет входить в команду СДПГ в любой коалиции. А это открывает двери для такой фигуры, как нынешний министр обороны Борис Писториус, еще один сторонник жесткой линии в отношении России.

«Тот факт, что консерваторы Мерца из ХДС/ХСС потенциально могут сформировать «большую коалицию» с СДПГ, означает, что новое правительство, скорее всего, будет более стабильным, чем предыдущее — раздробленный союз трех партий по разделению власти», – считает издание.

Если коалиции понадобится дополнительная поддержка во время парламентских голосований, Мерц может обратиться к «зеленым». Самая видная фигура этой партии — Роберт Хабек — является одним из самых ярых ястребов в вопросах расходов на оборону и поддержки Украины.

«Если в состав новой коалиции войдут Мерц и Писториус, Германия внезапно может обрести стержень в вопросах политики безопасности — как раз тогда, когда Европа в ней нуждается», – резюмирует Politico.

Впрочем, эти выводы выглядят хорошей миной при слабой игре. В основном, апеллируя к таким категориям, как «сплоченность» и «решимость». Под немецким плечом для Украины нет надежного военного и финансового фундамента. У Мерца не будет денег на Украину, а если он начнет их брать из других статей расходов, то быстро растеряет рейтинги и пойдет следом за СвДП, не попавшей в парламент.

Ну а насчет замаха получить независимость от Штатов –это вообще пока что выглядит как фантастика. Американские базы на территории ФРГ никуда не делись. И руководят ими из Вашингтона, а не из Берлина.