«Хотят – пусть ведут переговоры, никто им не отказывал» – Путин об Украине
Истерия киевского руководства по поводу отсутствия Украины за столом переговоров между Россией и США – неуместна.
Об этом журналистам в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И президент Трамп это сказал, могу подтвердить, что, конечно, США исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу…
Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией, европейцы.
А украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив. Что же, мы же никому ничего не навязываем. Мы готовы, уже сто раз об этом сказал. Хотят – пожалуйста, пусть ведут эти переговоры», – сказал Путин.
Что касается самой российско-американской встречи в Саудовской Аравии, президент РФ её высоко оценил – «результат есть».
«Первое, о чем хотел бы сказать – это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит.
У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства.
В целом, как мне докладывали, атмосфера была очень доброжелательная. С американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости», – прокомментировал президент РФ.
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