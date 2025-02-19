«Хотят – пусть ведут переговоры, никто им не отказывал» – Путин об Украине

Истерия киевского руководства по поводу отсутствия Украины за столом переговоров между Россией и США – неуместна.

Об этом журналистам в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И президент Трамп это сказал, могу подтвердить, что, конечно, США исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Поэтому нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу…

Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией, европейцы.

А украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив. Что же, мы же никому ничего не навязываем. Мы готовы, уже сто раз об этом сказал. Хотят – пожалуйста, пусть ведут эти переговоры», – сказал Путин.