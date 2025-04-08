Хороших вариантов для Украины не осталось: Арестович призвал идти на поклон к Путину

Анатолий Лапин.  
08.04.2025 09:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина уже не может остаться просто нейтральным государством, ее неизбежно ждет утрата части суверенитета и лучшее, что можно сделать сейчас – заявить, что причины конфликта будут искоренены, а Киев никогда не будет угрозой для Москвы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не может остаться просто нейтральным государством, ее неизбежно ждет утрата части суверенитета...

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«У нас нет вариантов уже нейтралитета, у нас есть военный вариант финляндизации, хороших вариантов для Украины не осталось. Это не просто нейтралитет, это признание особой роли стратегических интересов Советского Союза на территории Финляндии и в отношении Финляндии, это частичная утрата суверенитета, точнее не утрата, а ограничение его, постановка его в зависимость от воли великого соседа.

У нас не осталось хороших вариантов, потому что мы не в состоянии обеспечить истинный нейтралитет. Истинный нейтралитет нам придется отвоевывать. Все что мы можем сделать, это сейчас приехать к Путину и сказать: «Владимир Владимирович, смотрите, вот эти реальные причины войны, мы их устраняем. Мы их устраняем, и вот система договоренностей. То есть с территории Украины никогда не будет исходить угрозы Российской Федерации», – заявил Арестович.

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