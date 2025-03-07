Кэллог заговорил невпопад: Стамбульские соглашения устарели
США не рассматривают Стамбульские соглашения как основу для мирного договора России и Украины, потому что они устрарели.
Об этом советник президента США Кит Кэллог заявил сегодня на оборонном мероприятии в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я смотрю на Стамбульские соглашения, они были подписаны через 30 дней после вторжения. И требования в Стамбуле были жесткими для очень ослабленной Украины. Это отправная точка. Я думаю, это хорошее слово. Но я не верю, что для всех нас это справедливые рамки. Я думаю, что мы должны разработать что-то совершенно новое.
Вы можете начать с этой позиции, если хотите договориться с русскими. Но любой разумный человек должен обратить внимание на то, что говорилось в этих соглашениях. Даже несмотря на то, что тогда Украина с этим согласилась, вы должны обратить внимание на время, когда это было сделано. Тогда ситуация на поле боя постоянно менялась. Вам придется отправиться в сегодняшний день», – сказал Кэллог, не пояснив, чем сегодняшний день «лучше» для Украины.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN заявил, что основой для мирных переговоров по Украине станет Стамбульский договор. Ранее это неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
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