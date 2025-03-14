Кедми: Конфликт идёт к завершению на условиях России
Есть все признаки того, чтобы предполагать, что по итогу завершения конфликта Украина как государство останется, но перестанет существовать как АнтиРоссия.
Об этом на канале «Красная линия» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинский конфликт близок к завершению, удовлетворяя основные требования России, которые были по этому поводу. Это невступление Украины в НАТО, недопущение никаких сил иностранных на территорию Украины и признание республик бывшей Украины, которые присоединились к России, российской территорией – и полное освобождение их от украинских войск.
Все остальные пункты имеют техническое значение и не будут препятствием для решения проблемы… Ну и вопрос, опять же, технический – а какие гарантии будут у обеих сторон, что это соглашение будет завершено.
То есть речь идёт о том, что, скорее всего, конфликт идёт к завершению на условиях, которые удовлетворяют Россию, исходя из её виденья своих государственных интересов. То есть безопасность России со стороны территории Украины будет обеспечена и гарантирована», – сказал Кедми.
«Но, с другой стороны, Украина остаётся как государство. С достаточной территорией, чтобы продолжать функционировать. Но за всем этим будет стоять то, что Россия видит, чтобы Украина перестала быть АнтиРоссией и не использовалась против России. И за этим стоит мнение в российском руководстве – как только Украина перестанет быть инструментом против России, в первую очередь, в глазах США.
А США и так не видят Украину, исходя из их виденья будущих отношений с Россией, а одна Европа очень быстро от этого откатится и не сможет держать Украину как АнтиРоссию. И тогда отношения между Украиной и Россией войдут в нормальное русло, с точки зрения России», – добавил эксперт.
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