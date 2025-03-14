Есть все признаки того, чтобы предполагать, что по итогу завершения конфликта Украина как государство останется, но перестанет существовать как АнтиРоссия.

Об этом на канале «Красная линия» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский конфликт близок к завершению, удовлетворяя основные требования России, которые были по этому поводу. Это невступление Украины в НАТО, недопущение никаких сил иностранных на территорию Украины и признание республик бывшей Украины, которые присоединились к России, российской территорией – и полное освобождение их от украинских войск. Все остальные пункты имеют техническое значение и не будут препятствием для решения проблемы… Ну и вопрос, опять же, технический – а какие гарантии будут у обеих сторон, что это соглашение будет завершено. То есть речь идёт о том, что, скорее всего, конфликт идёт к завершению на условиях, которые удовлетворяют Россию, исходя из её виденья своих государственных интересов. То есть безопасность России со стороны территории Украины будет обеспечена и гарантирована», – сказал Кедми.