Кедми: Если в Баку решили, что базы НАТО – это шутки, пусть посмотрят на Украину

Максим Столяров.  
04.08.2025 14:59
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Расположение баз НАТО в Азербайджане и акватории Каспийского моря – ещё большая угроза России, чем гипотетическое расположение сил противника на Украине, из-за чего началась СВО.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расположение баз НАТО в Азербайджане и акватории Каспийского моря – ещё большая угроза России,...

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«В отношении баз НАТО в Азербайджане – степень наглости Азербайджана прямо пропорциональна степени сопротивления этому России. Что им Россия позволит, то и сделают. Позволит им поставить базы НАТО на территории Азербайджана прямо на границе с Россией и открыть Бакинский порт для флота НАТО – они это сделают. Россия определяет.

Так же, как это было с Украиной. Всё началось из-за угрозы с украинской территории баз НАТО российской безопасности. Но если посмотреть на географию, базы НАТО или базы враждебных вооружённых сил России угрожают с территории Азербайджана и Каспийского моря ещё больше, чем с Украины. А дальше уже пусть Россия решает», – сказал Кедми.

«Попытка это сделать Украине закончилась тем, что Украины, какой она была, уже нет. Какой она будет, и будет ли, одному Богу известно. Если Азербайджан думает, что он смелее, а Россия ещё слабее, пусть думает», – добавил эксперт.

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