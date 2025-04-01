Украина может обвинить миллионы граждан России в «причастности к убийствам».

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью каналу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то подсчитал, что в России заинтересантов от войны – это все военные, все работающие на военно-промышленный комплекс, все поставщики военно-промышленного комплекса и все члены их семей и иждивенцы – это от 10 до 11 миллионов человек. По большому счёту, соучастников убийства мирных украинцев», – высказался подонок.

«Я не верю ни в какой подсчёт населения России, кроме последнего, мне кажется, Жириновский проговорился перед смертью, где-то 108 миллионов, ну вот каждый десятый – соучастник.

Плюс все, кто в погонах, кроме гражданских лётчиков, машинистов поездов, их ещё пару миллионов человек, которые соучастники охраны этого режима», – подсчитал иноагент.