«Каждый десятый – соучастник» – иноагент Чичваркин выслуживается перед бандеровцами, обвиняя русских

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 316
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина может обвинить миллионы граждан России в «причастности к убийствам».

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью каналу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может обвинить миллионы граждан России в «причастности к убийствам». Об этом беглый бизнесмен-иноагент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Кто-то подсчитал, что в России заинтересантов от войны – это все военные, все работающие на военно-промышленный комплекс, все поставщики военно-промышленного комплекса и все члены их семей и иждивенцы – это от 10 до 11 миллионов человек. По большому счёту, соучастников убийства мирных украинцев», – высказался подонок.

«Я не верю ни в какой подсчёт населения России, кроме последнего, мне кажется, Жириновский проговорился перед смертью, где-то 108 миллионов, ну вот каждый десятый – соучастник.

Плюс все, кто в погонах, кроме гражданских лётчиков, машинистов поездов, их ещё пару миллионов человек, которые соучастники охраны этого режима», – подсчитал иноагент.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить