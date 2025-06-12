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Следственный комитет РФ тщательно фиксирует все преступления ВСУ, чтобы потом привлекать виновных к ответственности, даже если это займёт десятилетия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госдума опубликовала список украинских ударов по гражданским целям в России. Там охватывает период с августа 24 года по июнь 25 года. Просто примеры приведу. Артобстрел Суджи, удары «Градами» по гражданской инфраструктуре. Атакована центральная городская больница. Корнево – расстрел гражданских автомашин при выезде из населенного пункта. ВСУ грабили, разрушали, сжигали жилые дома, убитых гражданских прикапывали вдоль дороги в щебенку. И все это сопровождается задокументированными преступлениями, фотографиями. Отношение к гражданскому населению у них одинаковое, что на нашей территории, что на территории которую они контролируют. В Селидово было найдено более ста тел местных жителей, там со следами пулевых расстрелов. Их убивали, видимо, потому что они не хотели эвакуироваться на украинскую сторону, ждали своих. За 24 год в Белгородской области погиб 1401 мирный житель, в том числе 90 детей. Это только за один год, один приграничный регион, в котором украинские войска развернули настоящий террор», – сказал Коц.