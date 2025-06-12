Каждый бандеровец сполна ответит за преступления против граждан России – Коц
Следственный комитет РФ тщательно фиксирует все преступления ВСУ, чтобы потом привлекать виновных к ответственности, даже если это займёт десятилетия.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Госдума опубликовала список украинских ударов по гражданским целям в России. Там охватывает период с августа 24 года по июнь 25 года.
Просто примеры приведу. Артобстрел Суджи, удары «Градами» по гражданской инфраструктуре. Атакована центральная городская больница. Корнево – расстрел гражданских автомашин при выезде из населенного пункта.
ВСУ грабили, разрушали, сжигали жилые дома, убитых гражданских прикапывали вдоль дороги в щебенку. И все это сопровождается задокументированными преступлениями, фотографиями. Отношение к гражданскому населению у них одинаковое, что на нашей территории, что на территории которую они контролируют.
В Селидово было найдено более ста тел местных жителей, там со следами пулевых расстрелов. Их убивали, видимо, потому что они не хотели эвакуироваться на украинскую сторону, ждали своих.
За 24 год в Белгородской области погиб 1401 мирный житель, в том числе 90 детей. Это только за один год, один приграничный регион, в котором украинские войска развернули настоящий террор», – сказал Коц.
«Вот, спрашивают, а зачем это все фиксируют, а кому это надо? Я помню, точно так же задавали вопрос еще до начала СВО, когда Следственный комитет скрупулёзно фиксировал каждый обстрел Донбасса. А вот началась СВО и в плен начали попадать те, кто значился в этих уголовных делах, и начали получать реальные сроки.
Так же было с этими у нас… участниками банд Басаева и Хаттаба, террористов до сих пор судят, хотя прошло 20 лет. До сих пор чуть ли не каждую неделю ловят кого-то, кто участвовал в нападении на псковских десантников. Поэтому и за эти преступления будует так же», – добавил военкор.
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