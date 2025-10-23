Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский уже узурпировал власть в Одессе – и собирается сделать то же самое с остальными городами-миллионниками.

Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Верховной рады, внесенный в список террористов в РФ, Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главное внутриполитическое событие Украины, которое состоялось на прошлой неделе – впервые миллионный город, Одесса, был лишен местного самоуправления. В Одессе была введена городская военная администрация, хотя там на последних местных выборах в 20 году кандидат от партии «Слуга народа» набрал 9%, а партия «Слуга народа» в горсовет набрала 15%. А сегодня вся власть в городе Одесса без выборов, без демократии, просто решением Зеленского передана его ставленникам», – сказал Гончаренко.