Каждому крупному городу Украины назначат своего Зе-диктатора
Зеленский уже узурпировал власть в Одессе – и собирается сделать то же самое с остальными городами-миллионниками.
Об этом на заседании Верховной рады заявил одиозный депутат Верховной рады, внесенный в список террористов в РФ, Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Главное внутриполитическое событие Украины, которое состоялось на прошлой неделе – впервые миллионный город, Одесса, был лишен местного самоуправления.
В Одессе была введена городская военная администрация, хотя там на последних местных выборах в 20 году кандидат от партии «Слуга народа» набрал 9%, а партия «Слуга народа» в горсовет набрала 15%.
А сегодня вся власть в городе Одесса без выборов, без демократии, просто решением Зеленского передана его ставленникам», – сказал Гончаренко.
«Это сегодня произошло с Одессой. Завтра это может произойти с Днепром, Львовом, Киевом – любым другим городом Украины. Это уничтожение Магдебургского права.
Европа тысячу лет живет по принципу, что есть местное самоуправление, есть Магдебургское право, горожане выбирают себе, кто управляет их городом.
Наш король Владимир первый, не великий, уже не знает, какие еще полномочия себе взять. Он же хочет назначать конкретного в каждом городе руководителя вплоть до ЖЭКа. Это ненормально», – добавил он.
