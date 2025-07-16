Касьянов готов поссориться с Израилем и просить у Трампа за Иран – лишь бы навредить России

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Стопроцентные тарифы, которыми президент США Дональд Трамп грозит обложить торговлю с РФ, никак не повлияют на российскую экономику.

Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое 100% тариф на торговлю с Россией? Это никакого эффекта не приносит. Сегодня торговля между США и РФ – это жалкие 3,5 млрд. Это не доходы бюджета, это объем торговли. Налоги от этого минимальнейшие. Если их не будет, ничего не произойдет. Это просто вызывает улыбку», – рассуждал Касьянов, к которому в период его премьерства прилипла кличка «Миша-двапроцента».

Так же скептично он оценил и вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть.

«Вторичные санкции по покупателям российской нефти – Китаю и Индии, две трети экспорта – это серьезно. Фактически это будет эмбарго на закупку российской нефти. Но как будет контролировать Трамп это эмбарго? Китай рядом с Россией. Теневой флот функционирует нормально. Проблем особых нет.

С Индией будет сложнее. Но Индия прежде никогда не покупала российскую нефть. Она переключится на другие поставки», – сказал Касьянов.

Он пояснил, что проблема в замещении огромных объемов российской нефти на мировом рынке. Вопрос увеличения добычи в США не проработан, а Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия не в состоянии заместить российские поставки.

«Конечно, если бы была ядерная сделка с Ираном, и в этом контексте были бы сняты санкции с Ирана, то иранская нефть пришла бы на рынок, и хотя не полностью заместила бы российскую, но по совокупности с другими странами могла бы заместить», – мечтал иноагент.

Отметим, что против сделки Запада с Ираном активно выступает правительство Израиля.