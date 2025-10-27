Каспаров злится на евробюрократов: «Не могут конфисковать деньги у русских!»

27.10.2025 20:43
Дискуссии жадных и трусливых евроглобалистов о полной конфискации замороженных активов РФ могут растянуться ещё на год.

Об этом заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России»,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не могут конфисковать деньги! Не получается! Причём, понятно, почему Бельгия. В Бельгии основные деньги, но они-то ещё в других странах есть. Все говорят только про одну страну, да, там 190 млрд. Но есть и Германия…

Как-то это пока отыграли назад. И требуют, чтобы Бельгия согласилась предоставить эти деньги в качестве гарантии под кредит в 140 млрд.

Логично, премьер Бельгии говорит, у нас тут бизнес, всякие китайцы, саудовцы – а если будут иски, готова Европа их разделить? Нет, Европа не готова! А почему я крайний, проценты мы вам выдаём. Кстати, важно отметить, что проценты-то бельгийские.

То есть, Бельгия честно отдаёт эти проценты в общий котёл, какие-то миллиарды. А остальные как-то себя ведут: мы сейчас евробонды выпустим под ваши гарантии – давайте честно поделим риски! Нет, никто не готов делить риски!», – возмущался иноагент.

«Видно, что хочется очень, но европейская бюрократия собирается медленно. Но, что очень важно, двигается в эту сторону, и Путину это тоже понятно. Три года назад они даже не обсуждали этот вопрос, теперь начали обсуждать его, может, будут ещё год, но рано или поздно мы же понимаем, чем это кончится. Поезд-то двигается в одну сторону. Пусть даже черепашьими темпами, но двигается», – вещал Каспаров.

