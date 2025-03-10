Каспаров: Трамп собрался принудить Украину к капитуляции – есть всего три месяца

Елена Острякова.  
10.03.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Белый дом взял четкий курс на капитуляцию Украины после провального визита в Белый дом утратившего легитимность президента Владимира Зеленского.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белый дом взял четкий курс на капитуляцию Украины после провального визита в Белый дом...

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«Сейчас уже проблема, даже не в личном отношении Трампа. Трампа уже завели на эту тему. Кроме того, идут абсолютно успешные, совершенно очевидно, переговоры с русскими о каких-то сделках. Момент, когда можно было Трампа развернуть и как-то минимизировать ущерб, упущен. Судя по тому, что говорит администрация, все люди вокруг Трампа, курс взят на то, чтобы принудить Украину к капитуляции», – сказал Каспаров.

Иноагент предлагает Киеву надеяться на то, что Евросоюз отважится конфисковать российские активы и вооружить на эти деньги Украину, а также на то, что торговые войны, затеянные Трампом с Канадой и Мексикой, больно ударят по экономике США и создадут серьезные внутренние проблемы Белому дому.

«Они начали слишком много войн сейчас. И я думаю, что очень скоро, если Украина сможет выстоять два-три месяца, у Трампа могут начаться внутренние проблемы», – надеется Каспаров.

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