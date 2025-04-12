«К сожалению, отстаём»: ВСУ сохраняют колоссальное преимущество по дронам на поле боя

Михаил Рябов.  
12.04.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ по-прежнему имеют огромное преимущество в дронах на важных участках фронта.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ по-прежнему имеют огромное преимущество в дронах на важных участках фронта. Об этом рассказал...

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«Мы, к сожалению, пока отстаем. Дословно цитирую наших штурмовиков с Покровского направления: «Мы выпускаем шесть дронов, враг на них выпускает 60». Эта цифра из конкретного эпизода боя на окраине Покровска. Пятиэтажка. Ребята ее заняли, и ее начали разваливать «укропы». Причем, не заботясь о том, что на позициях в этой пятиэтажке еще были их ВСУшные солдаты – они их списали. Сначала были дроны, потом минометы и артиллерия», – сказал Стешин.

По его словам, ВСУ в городских боях также используют как укрытие подвалы, где прячется и мирное население, что ограничивает действия российских штурмовиков.

Стешин пересказал слова ветеранов чеченской кампании, где, «несмотря на общую озверелость», военные избегали занимать здания с надписью «Дети».

«Теперь, если так написано, это целеуказание для укропских ФПВ-шников или артиллеристов», – сказал военкор, пояснив, что ВСУ рассматривают отказавшееся эвакуироваться мирное население как сторонников России.

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