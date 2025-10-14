Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки уверенности одурманенных пропагандой украинцев, Россия никогда не находилась в международной изоляции.

Об этом на канале «Общественное новости» заявил экс-посол в ФРГ, действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать. Потому что, работая на европейском континенте, мы привыкли, что Россия почти полностью изолирована, и никто не подаёт руки российским дипломатам. А в Нью-Йорке ситуация диаметрально противоположная. Роль постоянного члена Совбеза открывает России много дверей. Ведь она может продвигать или ветировать вопросы, которые важны для многих стран Глобального юга. Россия грамотно этот козырь использует», – рассуждал Мельник.