Изоляция России оказалась ложной, они в Нью-Йорке «на коне» – постпред Украины в ООН
Вопреки уверенности одурманенных пропагандой украинцев, Россия никогда не находилась в международной изоляции.
Об этом на канале «Общественное новости» заявил экс-посол в ФРГ, действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать. Потому что, работая на европейском континенте, мы привыкли, что Россия почти полностью изолирована, и никто не подаёт руки российским дипломатам.
А в Нью-Йорке ситуация диаметрально противоположная. Роль постоянного члена Совбеза открывает России много дверей. Ведь она может продвигать или ветировать вопросы, которые важны для многих стран Глобального юга. Россия грамотно этот козырь использует», – рассуждал Мельник.
«Россия – одна из самых активных стран БРИКС, которое тоже расширяется. Есть ряде желающих присоединиться. И одна из главных тем для всех этих игроков – а это Индия, Бразилия, ЮАР – это получение места в Совбезе после вероятной реформы.
Русские грамотно используют такие нюансы, их влияние нельзя недооценивать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне.
Это какая-то дикая параллельная реальность, которая абсолютно противоречит всему нашему мировоззрению», – горестно подытожил укро-дипломат.
