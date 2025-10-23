Украина перестанет выдавать паспорта с дублированием основной информации на русском языке даже по решению суда.

Такое решение 265 голосами приняла Верховная рада на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идет лишь о том, чтобы прекратить выдавать по решению суда гражданам Украины паспорта с записями на русском языке, вот и все», – пояснил депутат Андрей Задорожный.

Ради такого закона все фракции парламента объединились – и созвали ранее разбредшихся по буфетам и кулуарам депутатов, чтобы случайно не провалить голосование.

«Мы понимаем, насколько важно убрать язык агрессора из документов, удостоверяющих личность украинца, из нашего государственного паспорта. Поэтому призываю собраться людей в зале. Сейчас людей мало, а вопрос сверхважный», – вещал укро-депутат Павел Бакунец.

Некоторые депутаты потребовали продолжать ужесточать антирусские меры.

«Разве мы решили все языковые проблемы? Уполномоченный по защите государственного языка не имеет ресурса для полноценной работы. Мы до сих пор дискутируем о том, что украинские дети на переменах должны общаться на украинском. И это в 2025 году!

Мы воюем, но кое-кто забывает за что. Поэтому, помимо символических решений, нам, безусловно, нужна системная языковая политика», – сказал соратник Петра Порошенко, депутат Николай Княжицкий.