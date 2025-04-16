Историк из США: Лучше казаться американским империалистом, чем русским

Олег Кравцов.  
16.04.2025 15:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Русофобия, США, Украина


Американский историк, супруга историка-русофоба Тимоти Снайдера Марси Шор перестала общаться на русском языке в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», она рассказала в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».

Американский историк, супруга историка-русофоба Тимоти Снайдера Марси Шор перестала общаться на русском языке в...

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Она считает, что на Украине изменился язык после начала войны.

«Я заметила с самого начала, что в украинском языке отвергли фразу «после войны» в пользу формулы «после победы» – это стало способом выразить то, чего нет в английском. К сожалению я не говорю по-украински, но знаю польский, чешский и русский. И иногда, когда приходится, объединяю их в панславянский суржик», – сказала историк, которая вместе с мужем поддерживает Украину.

.Теперь же она перестала общаться с украинцами на языке, который они все прекрасно знают.

«Раньше в Киеве я общалась по-русски, чтобы не казаться американской империалисткой, которая уверена в том, что все должны знать английский. Это изменилось с полномасштабным вторжением: я почувствовала, что лучше показаться американской империалисткой, чем русской. Теперь перехожу на русский, только если человек не понимает английского. А еще заметила, что больше никто не говорит «спасибо большее», только «дуже дякую», даже если говорит по-русски. Я тоже убрала слово «спасибо» из собственного русского и заменила его на «дякую» – это мой, пусть и небольшой, жест уважения к украинскому языку», – зявила Шор.

Примечательно, что она вместе с супругом после победы Дональда Трампа приняли решение переехать в Канаду.

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