Истерика в Киеве: После переговоров с Трампом Россия увеличила интенсивность ударов

После разговоров российского президента Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом обстрелы Украины усиливаются, а западная помощь сокращается.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот как только что-то накапливается, Путин вызывает [Трампа] на связь и там расставляет все акценты . И после этого мы видим, как Трамп себя ведет в Канаде и по отношению к европейцам, и по отношению к Украине. А Путин, значит, после этого организует очередные массовые удары. После этого звонка и сегодня, например, и предыдущие, например, 17 числа массовые удары проводились », – сказал Романенко.

Ведущая спросила, может, стоит начать бить по российским НПЗ.

«У нас не хватает сил, чтобы действовать активно. Инструментария для того, чтобы существенно влиять на них, у нас нет. Мы бьем по военным объектам, предприятиям, но для того, чтобы существенно это повлияло, нужны мощности ракетного плана.

Но это скорее в будущем, не сейчас, потому что этих мощностей у нас не хватает, так чтобы разрушить объекты, и чтобы это существенно повлияло на фронт», – пожаловался генерал.