Иранские генералы не имели права ночевать в своих квартирах

Елена Острякова.  
14.06.2025 14:50
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Россия


Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев не исключает, что иранские ученые и военные, гибель которых официально признал Тегеран, до сих пор живы.

Об этом он заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либеральный военный эксперт Валерий Ширяев не исключает, что иранские ученые и военные, гибель которых...

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«В принципе, объявить, что они все погибли и заранее скрыть их в специальных убежищах, ума на это много не надо. Поэтому не будем исключать того, что вероятно в будущем выяснится, что эти люди не погибли, а для того, чтобы ввести Израиль и Моссад в заблуждение», – сказал Ширяев.

При этом он напомнил, что есть целый ряд примеров успешных ликвидаций физиков и генералов иранской армии.

«Если выяснится, что они не скрыты в тайных убежищах, а действительно погибли, все скажут одно: недорого стоят такие военные, и судьба их была определена ими самими», – отметил эксперт.

Он считает, что иранское командование не имело право не заметить эвакуацию США своего персонала. По его мнению, каждый иранский генерал «должен был уже неделю спать в обнимку с табуреткой на кафельном полу на запасном пункте связи» и не имел права ночевать «в постели в своей квартире, куда влетели эти управляемые снаряды».

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