Иранская система ПВО провалилась из-за «прижимистости» Тегерана и увлечения западными подделками вместо российских систем

Елена Острякова.  
29.06.2025 19:22
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Иран, Общество, Политика, Россия


Российские системы С-300 не были подавлены при атаке Израиля, поскольку составляли очень малую часть ПВО Ирана.

Об этом военный эксперт Василий Кашин заявил в интервью RTVI, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские системы С-300 не были подавлены при атаке Израиля, поскольку составляли очень малую часть...

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«Иран получил всего лишь несколько дивизионов С-300 ПМ1 в середине 2010-х годов и вообще никогда не горел желанием проводить массовые закупки. Они очень прижимисто и жестко много лет вели переговоры. Потом президентом стал Медведев, и контракт заморозили. Потом было принято решение его выполнить», – сказал Кашин.

По его словам, Иран в сфере ПВО делал ставку на собственные системы, которые он производил по китайской лицензии на Хунци-7, скопированную с французской ЗРК «Кроталь». Кроме того, иранцы освоили производство старых американских комплексов ЗРК Hawk и утверждали, что создали «свой С-300». Купить у России услуги по созданию автоматизированной системы управления ПВО Тегеран отказался.

«В принципе, у нас было военно-техническое сотрудничество с Ираном до этой войны, и нет никаких оснований его прекращать. Иран получает из России истребители Су-35. И первая партия успела прибыть незадолго до начала войны, но не была введена в действие. Видимо, поставки будут продолжаться, но надо учитывать, что Россия сама ведет войну и будет, в первую очередь, удовлетворять потребности собственных вооруженных сил», – отметил Кашин.

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