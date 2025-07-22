Иноагент Илларионов: «Иллюзий нет. Главная цель Трампа – вывод войск из Европы»

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 22:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Никакой угрозой со стороны «путинской России» президент США Дональд Трамп не руководствуется, когда стимулирует Европу к увеличению расходов на оборону.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакой угрозой со стороны «путинской России» президент США Дональд Трамп не руководствуется, когда стимулирует...

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«Если увеличиваются в целом расходы стран НАТО, это непрямое доказательство того, что Трамп воспринимает путинскую Россию как угрозу Европе. [А иначе зачем?] А затем, что Трамп хочет вывести американские войска из Европы. Трамп – не первый президент Америки, который этого хочет. Но в отличие от других американских президентов, которые об этом думают, иногда говорят, Трамп оказывается тем человеком, который не только говорит, но и делает», – сказал Илларионов.

В качестве подтверждения своих слов он напомнил о переносе посольства США в Израиле и о бомбардировках Ирана, на что до него с 79-го года никто не отваживался.

«Трамп это сделал. Поэтому то, о чём мечтали и заявляли в качестве долгосрочной цели – о выводе американских войск, другие президенты, но не смогли этого сделать, Трамп намерен это сделать. Объяснение тому, почему Трамп хочет, чтобы Европа увеличила военные расходы… цель в том, чтобы Европа могла защищать себя. От кого? От любого. Без США. Это очень важно. Не вместе с США, а без США», – заключил иноагент.

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