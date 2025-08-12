Индия огрызается. Если у неё получится – Америка не так страшна

Максим Столяров.  
12.08.2025 14:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 43
 
Дзен, Индия, Политика, Россия, США


Позиция, занятая Индией в ответ на требования США перестать закупать нефть у России, доказывает, что мировой порядок всё же меняется после начала СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мало кто помнит, но всего несколько лет назад Индия под давлением США отказалась от иранской и венесуэльской нефти. Типа, нельзя покупать углеводороды у диктатуры и тирании, даже если это самая дешёвая нефть в мире.

А сегодня они огрызаются, рассказывают американцам, какой у них товарооборот с Россией, и какой у ЕС товарооборот с Россией. Он выше, чем то, что нам Индия отдаёт, покупая нефть. А американцы у нас до сих пор гексафторид урана покупают для своей ядерной отрасли и палладий для производства электромобилей. Я уже молчу про удобрения и химикаты. А Индия всего лишь хочет обеспечить свои национальные интересы, а ей это делать не дают.

Кстати, та дешёвая нефть, от которой пришлось тогда ещё отказаться Индии, по большей части, ушла в Китай, который остался доволен. И Китай сегодня тоже дипломатично Вашингтон посылает», – отметил Коц.

«Кто-то посмеивался, когда я писал, что СВО изменит глобальный миропорядок, а вон как вышло. То есть потихоньку, со скрипом, но всё-таки старый мир уступает дорогу новому, и мне кажется, это только начало.

Планета пристально следит за Индией, Бразилией, Китаем. Если у них получится – то чем мы хуже? Америка не так страшна, как её малюют», – добавил военкор.

