«Их дети будут сидеть по подвалам!» – проклятие Порошенко Донбассу бумерангом вернулось на Украину

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На Украине с осени начинается массовое закрытие школ.

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Павел Сушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим от имени парламента обратиться к премьер-министру Украины, от тысяч учителей, учеников Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Приказом министра образования предусмотрена норма: если нет бомбоубежища, то ты идешь на дистанционную, но в классе должно быть не менее 20 детей. Ни одна школа в сельской и поселковой общине не выдержит», – сказал Сушко.

«Школы уже предупреждены о ликвидации. Правительство уже не заложило средства с 1 сентября. Будет катастрофа и социальный взрыв. Мужчины женщин-учителей на фронте сегодня. Что мы с вами делаем?», – вопрошал депутат.

Сушко поддержал коллега Сергей Козырь.

«Учителей переводят в некий кадровый резерв, а мы знаем, что в каждой школе есть нехватка учителей. Дети, которые сейчас учатся, они не понимают, куда они идут дальше», – подытожил депутат.

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