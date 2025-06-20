«Их дети будут сидеть по подвалам!» – проклятие Порошенко Донбассу бумерангом вернулось на Украину
На Украине с осени начинается массовое закрытие школ.
Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Павел Сушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы хотим от имени парламента обратиться к премьер-министру Украины, от тысяч учителей, учеников Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Приказом министра образования предусмотрена норма: если нет бомбоубежища, то ты идешь на дистанционную, но в классе должно быть не менее 20 детей. Ни одна школа в сельской и поселковой общине не выдержит», – сказал Сушко.
«Школы уже предупреждены о ликвидации. Правительство уже не заложило средства с 1 сентября. Будет катастрофа и социальный взрыв. Мужчины женщин-учителей на фронте сегодня. Что мы с вами делаем?», – вопрошал депутат.
Сушко поддержал коллега Сергей Козырь.
«Учителей переводят в некий кадровый резерв, а мы знаем, что в каждой школе есть нехватка учителей. Дети, которые сейчас учатся, они не понимают, куда они идут дальше», – подытожил депутат.
Напомним, в первые годы карательной операции на Донбассе тогдашний президент Петр Порошенко (ныне внесен в список террористов в РФ) обещал украинцам скорую победу над ЛДНР:
«У нас будет работа – у них нет. У нас будут пенсии – у них нет. У нас будет поддержка детей и пенсионеров – у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады – их дети будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну», – грозил Порошенко.
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