«И я так думал» – ополченец об ожиданиях в первые дни СВО
Скорее всего, изначально российская сторона разрабатывала СВО по аналогии с анти-иранской кампанией Трампа, когда после определённого обострения – проигравших нет.
Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил боец ополчения Донбасса, автор тг-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень хороший матч, мне понравился. Особенно мне понравился договорняк, в котором участвовал даже сценарий про ядерное оружие. Были бы инопланетяне с лазерами, ещё лучше было бы. Мне очень этот матч понравился. Есть трагедия, есть развитие, есть хэппи-энд, когда в итоге все победили.
Если бы у нас было так же с Украиной, а я уверен, что примерно так и было бы [в планах начала СВО], наверное. Потому что мы корнями настолько близкий народ, что нас поссорить было значительно сложнее, чем арабов и евреев, например. У них там этнические беспорядки многие годы.
А у нас – как, братья, пойдём драться из-за какой-то проститутки? Нет! Но, как выяснилось, то, что мы думали (и с Минскими соглашениями), и то, что та сторона договороспособная, и я думал, что «спектакль» должен был пройти вот так… Вот, мы, как с Крымом, заходим, типа, нас нет-нет-нет, вот кошечка, вот няш-мяш.
Переговоры с украинской верхушкой? Не берусь утверждать. Но я бы не стал закидывать в Киев полный фашистов наших 10 человек, чтобы их там расстреляли, просто потому что мне так хочется», – рассуждал Смирнов.
«Поэтому матч Ирана и Израиля мне очень понравился. Что все достигли всех целей, ядерное оружие «уничтожили», антагонистов тоже, а эти победили, потому что их «купол» прошила какая-то наша или их гиперракета. Все победили, всё хорошо. Яйца у «дэдди», оружие израильтян лучшее, а иранцы – свободолюбивый народ, который, никогда не будет ждать, когда его по левой или правой щеке будут хлестать. Думаю, что изначально было примерно так», – предположил он.
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