«И теперь нас ненавидят» – немецкий журналист осудил попытки Запада устроить революцию в РФ

Елена Острякова.  
03.07.2025 18:50
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сюжет дня


Запад пытался влиять на Россию «под лозунгом свободы и других благородных вещей» и давать ей «педагогические советы».

Об этом немецкий журналист известный как биограф Президента РФ Владимира Путина Хуберт Зайпель заявил в интервью Александру фон Бисмарку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытался влиять на Россию «под лозунгом свободы и других благородных вещей» и давать...

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«Вспомним президентские выборы, демонстрации в Москве, роль, которую тогда играли и до сих пор играют НПО. USAID – типичный пример. Официально – организация по развитию и помощи, но параллельно – поддержка НПО в политической сфере, чтобы они боролись «за свободу в России против режима» с помощью больших денег и «мягкой силы».

Сделано все это было действительно очень умно. Только вот, мы не голосуем в России. Мы голосуем в Германии. Американцы голосуют в Америке. Но существуют такие люди как Сорос, которые поставили своей целью политически изменить Россию, политически трансформировать ее. Вообще-то это дело самих россиян», – сказал Зайпель.

Он считает, что именно оттого, что Германия активно участвовала в этой «неоколониальной политике», теперь россияне (согласно опросу иноагента «Левада-центр») считают ее самой недружественной страной.

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