«И шапку Мономаха пропьём»: в Киеве обсудили поход за Урал и завоевание Китая

Даже если предположить, что Украина сможет победить Россию и захватить ее столицу, это не изменит беспросветное будущее украинцев.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ запаса Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая процитировала объявленного РФ в розыск террориста Дмитрия Корчинского, заявившего, что ВСУ сможет перейти Урал, зайти в Сибирь и завоевать Китай, если превратится в «армию бога».

Стариков ответил, что не понимает, как Украина смогла бы захватить Москву, если не может навести порядок у себя дома.

«А тут Москва, а тут Сибирь. Хорошо, разграбили, шапку Мономаха надели. Пришёл себе на хутор в деревню, походил в шапке Мономаха, пропил. Куда её деть, куда в ней ходить-то? Продал, поехал куда? В Европу на заработки», – язвил эксперт над Корчинским.

Не верит он и в завоевание России и Китая.