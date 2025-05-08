«И Орешника не надо» – Киев может познакомиться с «дешёвым и сердитым» возмездием

Максим Столяров.  
08.05.2025 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может долго выжидать, но в нужный момент – ответить на любую из украинских провокаций.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может долго выжидать, но в нужный момент – ответить на любую из украинских...

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«Россия может среагировать любым образом на любую провокацию. Может сказать: «Мы на провокации не поддаемся», а может сказать: «О, а в этот раз поддаемся, и нанести ответный удар», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что Россия может найти для Украины «оружие возмездия» и помимо дорогостоящего «Орешника».

«Причем я не вижу, отчего начинаются пляски вокруг «Орешника». Его в свое время показали для того, чтобы продемонстрировать, что у нас есть оружие средней дальности, которое в состоянии накрыть всю Европу. И в ядерном снаряжении могут нанести достаточно серьезный ущерб.

Киев мы можем накрывать и менее совершенными ракетами. Там и слабее ПВО, и находится он значительно ближе. Более того, если прилететь со стороны Белоруссии, его можно накрывать обычными планирующими бомбами. Самолет вошел в воздушное пространство Украины, выпустил, развернулся и ушел в воздушное пространство Белоруссии.

Да, есть опасность, что он попадет под удар средств ПВО, но если это массовый налет, оружие возмездия, когда прилетело 100 самолетов, запустили 200 или 400 планирующих бомб, то для Украины это будет не легче», – отметил он.

«Есть совершенно разные способы нанести ответный удар. Можно проводить массовые неизбирательные бомбардировки. Можно проводить избирательные удары, можно по центрам принятия решений, можно по складам с боеприпасами, можно по морским портам, можно по железнодорожным станциям, по чему угодно. По чему захотели, по тому и ударили», – подытожил эксперт.

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