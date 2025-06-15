Громкое убийство противников Трампа в США: киллера опознали, но ясности больше не стало

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Главная тема новостей в США – громкое политическое убийство. Жертвой террориста стали политики из Демпартии -депутат из Миннесоты Мелисса Гортман и ее муж Марк. Оба они собирались принять участие во вчерашних многотысячных манифестациях противников политики Дональда Трампа под лозунгом «Без королей». Также в местном Бруклинском парке было совершенно покушение на сенатора от штата Миннесота Джона Хоффмана. Правда, ему удалось выжить.

В американских СМИ пишут, что это первое за много лет убийство политика в Штатах. Близкая к Демпартии пресса уже негодует и призывает к расследованию.

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Киллеру, застрелившему чету демократов, удалось близко подобраться к жертвам потому, что он выдавал себя за полицейского, прежде чем открыть огонь. Подозреваемый вступил в перестрелку с прибывшей на место происшествия полицией, но скрылся с места происшествия и до сих пор находится на свободе.

Как сообщает CNN, полиция уже идентифицировала подозреваемого в убийстве— им оказался 57-летний Венс Боэлтер, работающий в охранной компании Praetorian Guard Security. На сайте компании отмечено, что он занимает должность директора службы охраны, а ранее проходил подготовку в Вооруженных силах США.

По данным Бюро уголовных расследований Миннесоты, последний раз Боэлтера видели в субботу утром.

Хотя Боэлтер жил в маленьком городке Грин-Айл, примерно в часе езды от Миннеаполиса, он часто останавливался в арендованном доме своего давнего друга в городе, Дэвида Карлсона.

59-летний Карлсон побеседовал с журналистами в субботу вечером. Ранее в тот день окна в его доме были выбиты командой SWAT во время рейда из-за подозрения, что там находится Боэлтер.

«Он не был человеком, питающим ненависть. Но ему нужна была помощь», – сказал Карлсон, добавив, что он и Боэлтер знали друг друга из четвертого класса.

Карлсон сказал, что Боэлтер был консерватором, который голосовал за Дональда Трампа и был решительным противником права на аборты. Но он также добавил, что Боэлтер никогда не упоминал о каких-то конкретных проблемах с законодателями, которых застрелили, и сказал, что был поражен, узнав, что он подозреваемый в этих нападениях.

Также Карлсон сказал, что у Боэлтера были финансовые проблемы и не мог найти работу.

«Он искал, но, возможно, ничего не получалось, и он просто сдался и решил уйти из жизни прославившись… У меня нет представления, о чем он думал», —добавил он.

Президент Трамп уже отреагировал на теракт в соцсети.