Григор Григорян: Всё готово для ликвидации Армении Азербайджаном и Турцией. Пашинян уже подписал пакт

Известный общественный деятель из Армении Григор Григорян в интервью для «ПолитНавигатора» поделился своим видением ситуации, связанной со стремлением Еревана войти в Евросоюз, с подписанием соглашения с США о стратегическом партнёрстве и угрозами со стороны руководства Азербайджана.

ПН: В начале января ряд телеграм-каналов сообщил о том, что в Ереван прибыла небольшая, но представительная делегация Пентагона и Госдепа. Причём ее пребывание в Армении не афишировалось. Якобы шли срочные переговоры о перебазировании из Грузии целого ряда американских секретных объектов, среди них биолаборатории, включая знаменитый исследовательский центр Лугара, и учебные центры НАТО. Насколько, по Вашему мнению, эти переговоры могли иметь место и затрагивать такой спектр вопросов? Такой вариант с переносом объектов из Грузии в Армению возможен?

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Г.Г: Всё дело в том, что в течение двух-трёх лет на территорию Армении прибывают и убывают представительные делегации Пентагона и Госдепа, и МИ-6, и различных других спецслужб. И, как правило, визиты этих делегаций не афишируются, а если афишируются, то в общих расплывчатых фразах, в ничего не значащих заявлениях.

Что касается перебазирования из Грузии американских секретных объектов, в том числе медико-биологических объектов двойного назначения, то насчёт этого подтверждённой информации на данный момент не имеется. Хотя, учитывая текущее положение вещей и предпринятые шаги узурпировавшей власть нынешней группировки, я не могу исключать ничего! Когда я говорю ничего, то имею ввиду абсолютно ничего, вплоть до роспуска Республики Армения и объявления её вилаятом Турции.

Чисто технически такой перенос объектов из Грузии в Армению вполне возможен, так как грузы Соединённых Штатов Америки в республике де факто досмотру не подвергаются. Это касается как наземных, так и воздушных грузов. Тут и договор об открытом небе, тут и дипломатическая почта. Как раз через дипломатическую почту в больших контейнерах могут провезти и биолабораторию, я уже не говорю о вагонах и составах, которые досмотру не подлежат.

ПН: Как Вы думаете, для чего Пашинян инициировал обсуждение законопроекта о вступлении в ЕС? Логично, что это сразу вызвало резкую реакцию Москвы и, в частности, вице-премьер РФ Оверчук заявил, что подобное можно расценить как начало выхода Еревана из ЕАЭС. При этом понятно, что Армению не примут в ЕС, как и Грузию. Это делается, чтобы максимально насолить Кремлю и иметь основания для окончательного выхода из всех объединений типа ЕАЭС и ОДКБ?



Пашинян презентует законопроект о подаче заявки о вхождении в ЕС

Г.Г: Я хочу сказать, что данная инициатива появилась уже давно, так как несколько месяцев ассоциированная с этой правящей хунтой так называемая «оппозиция», являющаяся полностью прозападной, собирает подписи для того, чтобы провести референдум о вступлении в ЕС. То есть работа была начата задолго до официального выдвижения Пашиняном законопроекта, и её начали еще проамериканские соросовские НПО.

Что касается времени, выбранного для инициации обсуждения законопроекта самим премьер-министром, то я думаю это было приурочено к последним шагам по подготовке полной смены внешнеполитического вектора. Ранее я неоднократно говорил, что страна фактически оккупирована НАТО, потому что все силовые структуры находятся под контролем США и Великобритании, и при такой ситуации момент для внесения этого документа был удачно выбран, так как резкая реакция Москвы была ожидаема. Именно на такую реакцию и рассчитывали предатели.

Инициатива по принятию такого законопроекта даёт возможность хунте вывести страну из ЕАЭС. Вы знаете, что Армения находится в ОДКБ сейчас только де юре и остаётся только росчерк пера для того, чтобы республика покинула эту организацию, что и случится в ближайшем будущем. И следующим шагом в планах США вывести Армению из ЕАЭС.

Я думаю, вы не забыли, как не так давно в прошлом году один из американских сенаторов говорил, что Армения должна приобрести «суверенитет», но её на этом пути ждут тяжёлые долгие годы. Это означает отказаться от помощи России не только в торговле, но и в энергетике. Так вот, всё это делается для того, чтобы максимально и бесповоротно оторвать Армению от России, превратив её в плацдарм для борьбы, в первую очередь, с Ираном, а во вторую – с Российской Федерацией.

Что касается шансов вступления Армении в ЕС, то скажу следующее. Я сам в течение десяти лет работал для Европейской Комиссии в различных проектах и могу точно сказать, что Армения не то что не находится близко с точки зрения требований к вступлению в ЕС, но она даже не находится близко, если брать чисто технически и к статусу кандидата на вступление в ЕС.

Я прекрасно понимаю, что как в случае с Эстонией, Латвией и Литвой, как и в случае с Болгарией и Румынией их членство было обусловлено, в первую очередь, геополитическими и военно-стратегическими соображениями опять же тех же США.

Вопрос тут в другом, а именно в том, что этим подманиванием в ЕС, коллективный Запад во главе с Великобританией и США выкачивают максимум, пользуясь тем, что во всех постсоветских странах есть масса, для которых фирменная жвачка дороже Родины. И они делают ставку именно на это. Подспудно параллельно с этим разрушая систему образования, что они с успехом сделали почти на всём постсоветском пространстве, насаждая чуждые ценности и развращая общественность. В Армении есть народная поговорка, которая гласит, что «нет опаснее животного, чем то, у которого сытый желудок и пустая голова».

И тут дело не в том, чтобы «насолить» Кремлю, а, чтобы окончательно геополитически переориентировать Армению, так как для выхода из ОДКБ уже всё готово. Окончательный выход из ЕАЭС тормозит только то, что 95% экспорта из Армении идёт в Россию, и поэтому пойти на такой шаг, это всё равно, что выстрелить себе в голову. Соответственно, они лихорадочно ищут пути, как можно это обойти, не вызвав недовольство народа, потому что это будет означать обнищание 90% сегодняшнего населения республики.

Поэтому они пока с этим тормозят, но в случае укрепления своих позиций, если они почувствуют, что у них за спиной коллективный Запад, то они пойдут и на это, так как им наплевать на народ. Если вы посмотрите свод законов, принятых за последнюю неделю, то увидите, что они беспощадно и бессовестно грабят граждан и грабят их так, как словно знают, что им скоро уходить.

Не будем ходить далеко, приведу пример. Последний закон предписывает платить налог даже от подарка, который ты преподнёс своей матери или своему сыну, или своему другу на свадьбу. То есть, ты должен задекларировать свой подарок и заплатить налоги. Понимаете, это переходит уже все границы. Как я неоднократно говорил каждый год, им дали на разграбление страну в обмен на то, что они будут послушно уничтожать республику Армения как они уничтожили Арцах.

Поэтому я не удивлюсь, если по совету США они начнут агитировать, что для Армении лучший вид существования – это как автономия в составе Турции.

ПН: С чем связано предложение Пашиняна открыть для Баку «Зангезурский коридор» и фактически демонтировать систему пограничного и таможенного контроля? Интересно, что в Азербайджане на эту инициативу отреагировали прохладно…

Зангезурский коридор

Г.Г: Система таможенного и пограничного контроля уже демонтирована, и я могу об этом с уверенностью сказать, поскольку и таможенная служба находится под контролем Великобритании, как и пограничная. И поэтому здесь демонтировать нечего, всё уже демонтировано. Что касается самого предложения, то я думаю, что оно больше связано с советами западных заокеанских куратороввот этой хунты, но с условием, что контроль над коридором должны осуществлять «армянские» вооружённые силы или спецслужбы. Но я думаю и ежу понятно, кто будет этот контроль осуществлять, и будет ли он вообще.

То есть Армению хотят превратить в перевалочный пункт для возможной транспортировки оружия, боевиков, радикальных исламских экстремистов в Среднюю Азию. Опять же всё замыкается на геополитике, так как таким образом берут в кольцо Исламскую республику Иран, которая является программой минимум как для текущей администрации, так и для той администрации, которая грядёт. И под удар попадает Россия, так как план по её расчленению, оккупации и эксплуатации никогда не сходил с повестки Лондона и Вашингтона.

Что касается реакции на это представителей соседнего государства, то они даже, если и будут рады от всей души и в восторге, то они будут всегда реагировать прохладно по одной простой причине – пока в Армении правит эта предательская хунта, они всё будут воспринимать как должное, так как получают всё, что захотят.

Поэтому существование Армении становится невыгодным, а если и выгодно, то только при том случае, что сами будут у власти. Потому что если к власти придёт настоящий армянин, то и предыдущие власти в лице Республиканской партии Армении во главе со своим лидером и экс- президентом, и нынешние предстанут перед судом и будут держать ответ за всё, что происходило, начиная с 2017 года. И сейчас у правящей хунты поставлен вопрос ребром – или мы у власти, или пусть Армении не будет.

Ведь если не будет Армении, то не будет законов, по которым они должны будут подвергнуться ответственности за содеянное. А что касается так называемой «оппозиции», которая лежит под коллективным Западом, то у них игра прекрасно расписана. И у хунты, и прозападной оппозиции имеется консенсус, и у обоих есть контакты с Демократической партией США. То есть они играют в четыре руки, и в их функции входит недопущение появления настоящей оппозиции, для того, чтобы они достигли того, что было начато 105 лет назад.

Если вы увлекаетесь историей, то увидите, что только благодаря советской власти Армения сейчас владеет той территорией, которую имеет в настоящий момент.

ПН: В аналитической рассылке Army Times (Military) сообщается, что аналитики Пентагона оценивают вероятность проведения Азербайджаном военной спецоперации против Армении в 2025–2026 годах как «в значительной степени вероятную». И действительно, 7 января Ильхам Алиев заявил, что «Армения является «угрозой» для Южного Кавказа» в связи с поставками вооружений из Франции, что многими было расценено как очередная эскалация агрессии.

При этом в азербайджанской прессе и в социальных сетях настойчиво заговорили о «Западном Азербайджане». То есть возможно речь идёт об аннексии Сюникской области?



Алиев

Г.Г: Вы правы, такая информация была. И то что сегодня атаман соседнего государства делает такие заявления, это полностью вписывается в формат его работы, союзничества и партнёрства с правящей группировкой в Армении. Если вы сравните его речь с речью Гитлера перед нападением на Польшу, то вы обнаружите мало отличий. Примечательно, что лидер страны, которая дала во время Великой Отечественной войны всего одного тылового генерала, обвиняет в фашизме страну, которая дала за этот период 5 маршалов, 8 генерал-полковников, 31 генерал-лейтенанта, 109 генерал-майоров, 1 адмирала, 4 вице-адмирала, 5 контр-адмиралов.

Что касается планов оккупации Сюника, то это их программа минимум. Если вы посмотрите на события 105-летней давности, то вы увидите, что аппетит у них достаточно высок. Дело в том, что после того как Армения проиграла в 1920-м году войну с Турцией, турки оккупировали всю территорию и оставались только Ереван и Эчмиадзин и отдали всё новообразованию под названием Азербайджан.

В сегодняшней Конституции этой страны прописано, что сегодняшний Азербайджан является правопреемником Демократической республики Азербайджан, созданной в 1918-м году. То есть они претендуют не только на Сюник, но и на почти всю Армению. После осуществления программы минимум они приступят к выполнению программы максимум, а именно постараются захватить всё то, что было захвачено Турцией в 1920-м году и возвращено Армении советской властью в 1921-22-х годах.

Территориальные претензии Баку на “Западный Азербайджан”

ПН: Буквально на днях министр иностранных дел Армении подписал с уходящей администрацией Байдена соглашение о стратегическом партнёрстве с США. Что этот документ даёт Еревану и убережёт ли от агрессивных действий извне?

Г.Г: Этот документ, который подписало это существо, которое позорит кресло министра иностранных дел с уходящей администрацией Байдена, свидетельствует только об одном, о том, что США торопятся. Уходящее руководство Госдепа пытается, в первую очередь, докончить то, что она начала, во вторую очередь создать плацдарм против Ирана и в третью очередь пытается оставить Трампу максимально тяжёлую геополитическую обстановку.

Другое дело, что Трампа Закавказье как-то не интересует, судя по заявлениям тех людей, которые претендуют на пост Госсекретаря, Минобороны и других ведомств в его администрации. Но мне кажется, что в вопросе Закавказья и уничтожения Армении и её ликвидации с геополитической карты мира, у демократов и республиканцев на этот счёт есть консенсус.

Что даёт этот документ Армении? Он даёт ей самоубийство во всех вариантах! Этот документ ничего не гарантирует, но он превращает Армению в легитимную мишень. Кроме того, он лишает, уничтожает суверенитет страны, хотя он и так почти уничтожен, так как республика уже является колонией США и Великобритании, но соглашение ставит во враждебные отношения республику с Российской Федерацией и Ираном.

То есть, если подытожить, этот документ в первую очередь ни от чего Армению не уберегает, во вторую очередь делает её не только легитимной мишенью, но и оставляет полностью без союзников, потому что ни США, ни Евросоюз, ни тем более Великобритания не помогут. Как они палец о палец не ударили в 1920-м году, так произойдёт и сейчас.

К сожалению, у нас народ не очень учит свою историю и вот то, что у нас сейчас происходит – это преддверие попытки уничтожения Республики Армения как субъекта международного права. Армения в принципе и так является только де-юре субъектом международного права, потому что сегодня в Армении всем заправляет генерал-губернатор США, коим является американский посол. И в принципе правящая хунта ничего не делает от себя.

Всё это прекрасно продумано, на посты расставляются кадры, на которые укажет представитель Вашингтона. И здесь остаётся только последний штрих добавить – это военное вторжение на территорию Армении.

И опция, которую предложит коллективный Запад – это мнимая «защита» НАТО, а как вы знаете, ближайшая страна, которая является членом Североатлантического Альянса и имеющая вторую по численности в блоке армию, это Турция. Я думаю, что вы поймёте, что я имею в виду.