«Говорившие Трампу «оторвём РФ от Китая» должны подать в отставку» – украинский дипломат

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За почти полгода каденции Дональда Трампа, вопреки риторике, Россия и Китай только укрепились во взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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