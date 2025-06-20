«Говорившие Трампу «оторвём РФ от Китая» должны подать в отставку» – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
20.06.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина


За почти полгода каденции Дональда Трампа, вопреки риторике, Россия и Китай только укрепились во взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За почти полгода каденции Дональда Трампа, вопреки риторике, Россия и Китай только укрепились во...

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«Я думаю, все те люди, которые рассказывали Трампу, что есть шанс оторвать Россию от Китая, сейчас должны просто подать в отставку. Эта ставка полностью не оправдалась. Они не только являются партнёрами, но и наращивают своё сотрудничество.

Видите, я так понимаю, они договорились в ближайшее время, в течении пары месяцев встретиться, чтобы обговорить все дела. Небольшим контекстам там есть предложение, что говорили о двусторонних отношениях и экономическом развитии, что, опять же, удар по тем, кто надеялся, что санкциями можно решить эту войну.

Нет, нельзя. Потому что кроме европейских экономик и американской, есть китайская экономика, которая будет поддерживать Россию наплаву», – сокрушается Пристайко.

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