«Готов на контракт с ВСУ – но не за миллион, а за право сбежать из страны» – опрос во Львове

Тарас Стрельцов.  
19.02.2025 19:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Телеканал NTA провёл опрос на улицах Львова, «мотивирует ли идти воевать годовой контракт на миллион», согласно недавней инициативе киевских властей относительно молодёжи 18-24 лет.

Примечательно, что в сюжете показали лишь два ответа, посему можно предположить, что телевизионщики выбрали самые корректные варианты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеканал NTA провёл опрос на улицах Львова, «мотивирует ли идти воевать годовой контракт на...

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«Условия якобы хорошие, но чтобы не случилось так, что они потом не сохранятся. Достаточная ли сумма? Никакая сумма не будет достаточна, чтобы идти на фронт. Заплатят тебе тот миллион, но вернёшься ли ты с того фронта? Очень хорошие [условия], но будет ли так в действительности», – выразила сомнения одна из опрошенных.

Другой респондент был более категоричен.

«Я бы не согласился на эту затею, не очень я этому доверяю. Тем более, когда такая ситуация в стране, что говорят одно, а в действительности – совсем другое. Поэтому, скорее всего, нет.

Если я пойду на контракт, а потом там меня, не дай Бог, запрягут, и это мне будет стоить жизни, я думаю, не стоит. Я думаю это на словах – то, что они могут выбирать военную часть», – сказал молодой парень.

Куда привлекательнее миллиона он назвал другой мотивирующий фактор.

«Я думаю, если пойти на контракт, и они легально позволят выехать за границу. Я думаю, молодёжь бы поехала за границу и не вернулась, если была бы такая возможность. Почему? Думаю, тут и так понятно, почему не хотят возвращаться. Думаю, всё равно нам коррупцию не победить, и всё будет так, как оно есть», – аргументировал опрошенный.

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