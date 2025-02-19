«Готов на контракт с ВСУ – но не за миллион, а за право сбежать из страны» – опрос во Львове

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Телеканал NTA провёл опрос на улицах Львова, «мотивирует ли идти воевать годовой контракт на миллион», согласно недавней инициативе киевских властей относительно молодёжи 18-24 лет.

Примечательно, что в сюжете показали лишь два ответа, посему можно предположить, что телевизионщики выбрали самые корректные варианты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условия якобы хорошие, но чтобы не случилось так, что они потом не сохранятся. Достаточная ли сумма? Никакая сумма не будет достаточна, чтобы идти на фронт. Заплатят тебе тот миллион, но вернёшься ли ты с того фронта? Очень хорошие [условия], но будет ли так в действительности», – выразила сомнения одна из опрошенных.

Другой респондент был более категоричен.

«Я бы не согласился на эту затею, не очень я этому доверяю. Тем более, когда такая ситуация в стране, что говорят одно, а в действительности – совсем другое. Поэтому, скорее всего, нет. Если я пойду на контракт, а потом там меня, не дай Бог, запрягут, и это мне будет стоить жизни, я думаю, не стоит. Я думаю это на словах – то, что они могут выбирать военную часть», – сказал молодой парень.

Куда привлекательнее миллиона он назвал другой мотивирующий фактор.