Госдума перешла на военные рельсы, приструнив по ходу «Справедливую Россию»

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Госдуме РФ удалось в кратчайшее время принять целый ряд законопроектов и подзаконных актов «в условиях, когда наша страна ведет борьбу не на жизнь, а насмерть с нацизмом».

Об этом первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы мы были опутаны таким количеством сетей и сеточек, которые развернули так называемые наши бывшие западные партнеры, едва ли удалось бы достигнуть такого результата в плане законотворчества. В 2022 году выяснилось, что все наше законодательство было написано под мирное время. Переступили ли мы через некоторые процедурные моменты? Да, конечно, было и такое», – сказал Вяткин.

Он напомнил, как в 2012 году фракция «Справедливой России» откровенно поддерживала уличную оппозицию, митинговавшую тогда на улицах Москвы.

«Когда мы в 2012 принимали первый закон, который регулировал деятельность иностранных агентов, что творилось в стенах Госдумы и в прессе. А когда сейчас мы принимаем те или иные законодательные акты, которые ограничивают деятельность иноагентов, «за» голосуют все единогласно. Никаких итальянских забастовок. И те, кто в 2012 году бегал по залу с белыми ленточками на лацканах, сейчас голосуют вместе с нашей фракцией, исходя из идеи патриотизма и обеспечения победы», – сказал Вяткин.

Он считает, что это единственный возможный путь выстраивания суверенной системы права.