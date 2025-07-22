Госдума освободила часть мигрантов от знания русского языка

Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий одну из категорий мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории России.

Речь в законопроекте идёт о квалифицированных иностранных специалистах, работающих по квоте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе предыдущего рассмотрения у депутатов возникли вопросы к ряду специальностей, при трудоустройстве на которые мигрантам планируют дать послабления, и рассмотрение отложили.

За это время замечания депутатов были учтены правительством, и теперь под квоты не подпадут иностранные граждане, чья трудовая деятельность в РФ будет связана с коммуникацией с гражданами – водители, продавцы, медработники.

Скорректированный законопроект поддержали депутаты, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин устроил настоящую взбучку замминистра труда и соцзащиты Андрею Пудову (на фото).