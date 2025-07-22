Госдума освободила часть мигрантов от знания русского языка
Госдума в третьем чтении приняла закон, освобождающий одну из категорий мигрантов от экзаменов по русскому языку и истории России.
Речь в законопроекте идёт о квалифицированных иностранных специалистах, работающих по квоте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе предыдущего рассмотрения у депутатов возникли вопросы к ряду специальностей, при трудоустройстве на которые мигрантам планируют дать послабления, и рассмотрение отложили.
За это время замечания депутатов были учтены правительством, и теперь под квоты не подпадут иностранные граждане, чья трудовая деятельность в РФ будет связана с коммуникацией с гражданами – водители, продавцы, медработники.
Скорректированный законопроект поддержали депутаты, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин устроил настоящую взбучку замминистра труда и соцзащиты Андрею Пудову (на фото).
«Ваша задача как раз не допустить проблем, которые могли быть созданы, из-за того, что вы бы приглашали людей, в отношении которых нет требований знания русского языка, Представьте, к медсестре приходит больной, а она не понимает, о чём он говорит – вы-то чем думали? Сами пойдёте к такой медсестре?
Надо приглашать тех, кто будет знать и закон, и язык, и уважать наши традиции – так надо ставить цель. А у нас целенаправленно берут, принимают решение о квотировании, о профессии – и не распространяют на них обязательство знать русский язык. Вы должны уже были всё поменять, представить проекты подзаконных актов – это хорошо, что мы остановили рассмотрение!
Организационный набор мигрантам по квотам у вас в текущем году выделено в 1,5 раза больше квот, чем в 2024-м. При этом в прошлом году процент использования квот выполнен на 65,1%. Вы зачем в полтора раза увеличили, если в прошлом году квота исполнена всего на 65%? Есть какое-то обоснование? У нас сейчас погода лучше прогнозируется, чем вы берёте и определяете квоты под ввоз мигрантов. И при этом ещё дополнили категориями, которые не должны знать язык, а без этого им невозможно работать ни водителем, ни продавцом, ни медсестрой», – отчитывал Пудова Володин.
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