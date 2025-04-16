«Горе побежденным»: украинцы осознают, что война проиграна

Украина проиграла это противостояние с Россией и должна признать это, как фактически признали США.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически мы сталкиваемся с заявлением Уиткофа, который учитывает интересы американской и российской сторон, но абсолютно не учитывает интересы Украины. То есть с Украиной действует по принципу горе побежденным. Вот, извините, но я уже неоднократно говорил, что Украине следует признать то, что мы фактически эту войну проиграли.

Без этого признания мы не сможем готовиться к определенному, я не знаю, не восстановлению, не даже если кто-то там мечтает о реванше, даже реванш невозможно представить без окончания этого этапа. Повторюсь, мы проиграли эту войну, и Уиткоф просто-напросто отталкивается от интересов России и от интересов Соединенных Штатов», – заявил Бондаренко.