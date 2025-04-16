«Горе побежденным»: украинцы осознают, что война проиграна

Анатолий Лапин.  
16.04.2025 14:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 967
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина проиграла это противостояние с Россией и должна признать это, как фактически признали США.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проиграла это противостояние с Россией и должна признать это, как фактически признали США....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Фактически мы сталкиваемся с заявлением Уиткофа, который учитывает интересы американской и российской сторон, но абсолютно не учитывает интересы Украины. То есть с Украиной действует по принципу горе побежденным. Вот, извините, но я уже неоднократно говорил, что Украине следует признать то, что мы фактически эту войну проиграли.

Без этого признания мы не сможем готовиться к определенному, я не знаю, не восстановлению, не даже если кто-то там мечтает о реванше, даже реванш невозможно представить без окончания этого этапа. Повторюсь, мы проиграли эту войну, и Уиткоф просто-напросто отталкивается от интересов России и от интересов Соединенных Штатов», – заявил Бондаренко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить